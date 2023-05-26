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Минобороны заявило о групповом ударе по местам хранения боеприпасов ВСУ
Российские военные сегодня ночью ударили по складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, групповой удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – сообщил Конашенков.
Кроме того, в сегодняшней сводке Минобороны сообщается, что в Харьковской области российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам Конашенкова, потери составили до 35 украинских военнослужащих, уничтожены три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
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