Минобороны заявило о 1 971 нарушении перемирия со стороны ВСУ

В период с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России, передает «ТАСС».

В ведомстве уточнили, что речь идет о нарушениях, допущенных подразделениями украинских вооруженных сил в указанный временной промежуток.

Также в Минобороны отметили, что в соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки российских войск, находящиеся в зоне специальной военной операции, с 16:00 11 апреля соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.