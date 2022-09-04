Минобороны заявило, что ВСУ не могут расшифровать переговоры на тувинском языке

Вооруженные силы Украины не могут расшифровать перехваченные радиопереговоры российских военных, так как некоторые из них ведутся на тувинском языке. Об этом Министерство обороны РФ заявило в своем Telegram-канале.

«Разведка Украины столкнулась с „тувинским феноменом“ в радиоперехватах. „Слухачи“ ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке», — утверждается в сообщении.

В видеоролике, который выложило военное ведомство, инструктор отделения связи Николай Чамьян говорит, что аналогичным образом поступали прадеды тувинцев во время Великой Отечественной войны.

В годы Второй мировой войны другие страны также использовали подобную практику. Так, США набирали в качестве радистов-шифровальщиков навахо и представителей других индейских народов, а также эмигрировавших из Испании басков.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Вскоре после начала спецоперации Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход только на основе российских официальных источников.