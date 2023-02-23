Минобороны заявило, что Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье

Власти Украины активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье. Об этом заявило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В сообщении российского военного ведомства утверждается, что «данная акция Вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья».

По информации Минобороны, сейчас «фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов» беспилотников.

«Реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье», — отмечают в военном ведомстве.

При этом в Минобороны заверяют, что Вооруженные силы РФ «адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны».