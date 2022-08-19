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Ру Тат
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Политика
19 августа 2022  14:47

Минобороны РФ заявило об уничтожении 50 боевиков нацбатов «Азова»* и «Айдара»** в ДНР

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В прошедшие сутки российские военные поразили пункты временной дислокации подразделений нацбатов «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ – прим.ред.) и «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация – прим.ред.). По данным Минобороны РФ, они располагались в районе Николаевки и Соледара в ДНР.

Всего уничтожено более 50 националистов, а также 12 единиц военной техники ВСУ, сообщается  в ежедневной новостной сводке военного ведомства.

Помимо этого, за прошедшие сутки ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ, уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также американскую гаубицу М777 на территории Запорожья, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Российские ПВО, по его словам, сбили 13 украинских беспилотников.

*Запрещенная в России террористическая организация

** Запрещенная в России экстремистская организация

#минобороны россии #спецоперация на Украине
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