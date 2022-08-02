Минобороны заявило об уничтожении 250 наемников и дезертирстве служащих ВСУ

Российские военные в прошедшие сутки ударили по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в городе Николаев, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в результате удара погибли до 250 иностранных наемников.

Кроме того, российские военные уничтожили более 20 единиц военной техники на территории пункта дислокации.

От удара по батальону 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в районе города Артемовск на территории ДНР погибли более 130 украинских военных, добавил Конашенков. По его словам, оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области. «[Там они] были разоружены и признаны дезертирами», – утверждает представитель военного ведомства.

Также, по заверению ведомства, понесший значительные потери 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район села Водяное был обстрелян украинскими войсками и почти полностью ликвидирован.

В Минобороны также сообщили об уничтожении вооружения на территории Украины. В частности, по данным ведомства, уничтожено семь складов боеприпасов, поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт», пять украинских беспилотников и другое вооружение.