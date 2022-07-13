Минобороны заявило о ликвидации диверсионно-разведывательной группы под Харьковом

В Харьковской области в районе села Дементиевка российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательная группу переброшенного из Киева батальона, заявили в Минобороны РФ.

Группа входила в состав 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны, сообщил на утреннем брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Пять боевиков уничтожены на месте, еще десять украинских военнослужащих захвачены в плен», – сказал Конашенков.

В городе Николаев ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники на территории судостроительного завода. Также, по данным Минобороны, Военно-космические силы поразили два командных пункта в Николаевской области, склад боеприпасов в районе Северска и семь единиц бронетанковой техники.

В районе села Константиновка в ДНР уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях, российские истребители сбили в воздухе три самолета ВСУ.