За время спецоперации на Украине союзные силы уничтожили уже почти 2 тыс. беспилотников. Данные о технических потерях ВСУ опубликованы в сводке Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники», — перечислили в оборонном ведомстве.

За прошедшие сутки, российские ВКС уничтожили более 200 украинских военных и 11 единиц бронетехники в районе Торецка, Зайцева, Николаевки и Северска в ДНР. Благодаря высокоточному удару по 46-й аэромобильной бригаде ВСУ в Херсонской области уничтожено три единицы бронетехники и до 15 военных. Еще 30 военнослужащих убитыми и более 50 ранеными потеряла 59-я мотопехотная бригада ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое в Днепропетровской области.

Кроме того, ВС РФ атаковали противника в районе Долинки, Рыбного в Запорожской области, где уничтожено свыше 70 боевиков и военнослужащих из нацбатальона «Карпатская сечь», поражены семь пунктов управления ВСУ в Верхнекаменском, Выемке, Зайцеве Донецкой Народной Республики, Полтавке, Чаривном Запорожской области, Костомаровке Кировоградской области, Бармашове Николаевской области.