Минобороны: за утро над регионами РФ перехвачено 127 вражеских БПЛА

127 украинских БПЛА уничтожено над регионами России сегодня утром – в период с 8.00 по 12.00 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московским регионом, Республики Адыгея, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.