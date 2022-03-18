Минобороны: За сутки ВКС России уничтожили 54 военных объекта Украины

Армейская авиация России уничтожила 54 военных объекта Украины за сутки, среди них — три командных пункта. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины», — сказал генерал-майор.

По его словам, были уничтожены четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов, три командных пункта и 44 места скопления боевой техники.

Всего с начала спецоперации были ликвидированы 1 412 танков и бронетехники Украины, 184 беспилотника, 1 211 единиц специальной военной автотехники, 542 орудия полевой артиллерии и миномета и 142 установки реактивной системы залпового огня.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации Украины.