Минобороны выложило видео доставки российскими военными гуманитарной помощи в Мариуполь

Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовали видео доставки российскими военнослужащими гуманитарной помощи в Мариуполь.

«Для жителей города доставлены продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду», – рассказало ведомство.

Сообщается, что в одном из центральных районов Мариуполя местные жители получили уже порядка тысячи продовольственных наборов.

«Безопасность жителей, пришедших к пункту выдачи гуманитарной помощи, обеспечивали российские военнослужащие и военнослужащие Народной милиции ДНР», – подчеркнули в Минобороне.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины, после чего РФ развернула специальную операцию по защите Донбасса.