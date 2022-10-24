Минобороны: Выброс радиоактивных веществ после аварии на ЗАЭС может затронуть всю Европу
Если украинские военные не прекратят обстрел Запорожской АЭС, возможный выброс радиоактивных веществ при физическом повреждении объекта может затронуть почти всю Европу. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
«Проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу», – рассказали в оборонном ведомстве и представили карту возможных последствий радиационной аварии на ЗАЭС.
Отмечается, что с 24 февраля территория электростанции подверглась 39 огневым ударам ВСУ, 10 из которых с применением беспилотников и 29 с использованием различных артиллерийских систем. При этом киевский режим не прекращают попыток захватить объект диверсионным способом: 1, 15 и 30 сентября, 17 октября спецподразделения ВСУ пытались высадить десант через Каховское водохранилище и взять под контроль АЭС.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.