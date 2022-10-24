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Экология
24 октября 2022  15:01

Минобороны: Выброс радиоактивных веществ после аварии на ЗАЭС может затронуть всю Европу

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Если украинские военные не прекратят обстрел Запорожской АЭС, возможный выброс радиоактивных веществ при физическом повреждении объекта может затронуть почти всю Европу. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале. 

«Проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу», – рассказали в оборонном ведомстве и представили карту возможных последствий радиационной аварии на ЗАЭС. 

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что с 24 февраля территория электростанции подверглась 39 огневым ударам ВСУ, 10 из которых с применением беспилотников и 29 с использованием различных артиллерийских систем. При этом киевский режим не прекращают попыток захватить объект диверсионным способом: 1, 15 и 30 сентября, 17 октября спецподразделения ВСУ пытались высадить десант через Каховское водохранилище и взять под контроль АЭС. 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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