Артиллерия ВСУ выпустила 25 снарядов по дачному поселку «Волна», вблизи Запорожской атомной электростанции. Обстрел производился из районов Никополь и Марганец Днепропетровской области, подконтрольных киевскому режиму. Об этом в ежедневной новостной сводке сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве также сообщили, что в минувшие сутки ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений нацформирований в районе Святогорска на территории ДНР. По данным Минобороны, ликвидировано до 100 боевиков.

Кроме того, российские ПВО уничтожили 13 беспилотников и 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и ликвидировали три склада украинских боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, следует из сводки.