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Минобороны: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении
Украинские подразделения пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении, однако они не смогли добиться этого из-за российской артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.
«На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции», — отметил Савчук.
По его словам, артиллерия открыла огонь, из-за чего украинские подразделения понесли значительные потери в личном составе и технике.
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