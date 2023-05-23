Минобороны: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении

Украинские подразделения пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении, однако они не смогли добиться этого из-за российской артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

«На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции», — отметил Савчук.

По его словам, артиллерия открыла огонь, из-за чего украинские подразделения понесли значительные потери в личном составе и технике.