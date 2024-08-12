Минобороны: ВСУ потеряли более 1600 военных на курском направлении

За время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1610 военнослужащих. Об этом сегодня заявили в Минобороны России.

«Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации», – заявили в оборонном ведомстве.

В заявлении также сообщается, что за последние сутки ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и 31 единицу бронетехники, включая три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей и три 122-мм гаубицы Д-30.

Операция по уничтожению подразделений ВСУ продолжается, отметили в Министерстве обороны РФ.