Несмотря на присутствие миссии МАГАТЭ, украинские военные ночью 2 сентября вновь пытались атаковать Запорожскую АЭС. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«Второго сентября около 23.00 по московскому времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», — отмечается в сообщении.

Десант был атакован артиллерией и ВКС России. Так, четыре Су-30 и вертолеты Ка-52 смогли уничтожить 20 катеров и лодок, после чего остальные вернулись на украинскую территорию. Артиллерия, включая гаубицы «Малка», нанесла удар по участку побережья, находящегося под контролем Украины, куда вышли остатки десанта. По данным ведомства, неудавшаяся провокация стоила ВСУ 47 боевиков, в том числе 10 иностранных наемников. Еще 23 человека были ранены.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзным силам удалось освободить территорию ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.