Минобороны: ВСУ взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию

В Минобороны РФ обвинили Украину в новой провокации. На этот раз ВСУ подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска. Об этом накануне вечером заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украинские солдаты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все запасы злаковых, а уже потом взорвали его, подчеркивается в заявлении Мизинцева. При этом местные власти по отработанному киевскими властями сценарию распространили сфабрикованные фотографии и видеозаписи в СМИ, утверждает он.

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению», – приводит ТАСС слова представителя оборонного ведомства. Он добавил, что «подобные фейки» украинская сторона распространяет регулярно.