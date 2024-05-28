Минобороны: ВСУ намерены применить токсичные вещества в зоне СВО

Вооруженные силы Украины планируют масштабно использовать токсические вещества в зоне проведения специальной военной операции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны», – указано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Он отметил, что российская сторона фиксирует применение ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном: в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска.

«Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун"(GA), которое включено в Список 1 Конвенции», – указал Кириллов.