Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны: ВСУ намерены применить токсичные вещества в зоне СВО
Вооруженные силы Украины планируют масштабно использовать токсические вещества в зоне проведения специальной военной операции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны», – указано в телеграм-канале Минобороны РФ.
Он отметил, что российская сторона фиксирует применение ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном: в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска.
«Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун"(GA), которое включено в Список 1 Конвенции», – указал Кириллов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»