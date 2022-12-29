Минобороны: ВС России заняли новые рубежи на донецком направлении

На донецком направлении ВС России продолжили наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«Потери противника <...> за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — говорится в публикации.

На купянском направлении артиллерия поразила подразделения ВСУ в районах Тимковки, Кисловки и Берестового Харьковской области. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На красно-лиманском направлении артиллерия, штурмовая и армейская авиация ударили по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, потери противника составили 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями ВС РФ нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Сладкого, Владимировки, Павловки, Великой Новоселки ДНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.