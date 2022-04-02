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Политика
2 апреля 2022  11:53

Минобороны: ВС России вывели из строя два украинских аэродрома

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Вооруженные силы России вывели из строя два украинских аэродрома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепре», — доложил генерал-майор.

По его словам, российские ПВО в районе города Сумы и поселка Урожайное сбили два украинских вертолета Ми-24. Кроме того, уничтожены в воздухе 24 беспилотника Украины.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. 

#спецоперация на Украине
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