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Политика
1 января 2023  16:07

Минобороны: ВС России сорвали планы Киева по совершению террористических атак

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31 декабря Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесли удар по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, которые задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против РФ. 

«Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА. Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны», – сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.

#спецоперация на Украине
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