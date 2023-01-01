Минобороны: ВС России сорвали планы Киева по совершению террористических атак

31 декабря Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесли удар по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, которые задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против РФ.

«Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА. Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны», – сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.