Российские военные вблизи города Павлограда Днепропетровской области уничтожили оборонное предприятие, производившее твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и порох для Вооруженных сил Украины. Это утверждается в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

В ведомстве также рассказали об уничтожении более 120 украинских военных, трех танков, четырех пикапов и четырех бронированных боевых машин на Красно-Лиманском направлении после неудачной попытки наступления ВСУ в районе села Червонопоповка.

«На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано», — заявили в Минобороны.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после ее начала Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий только на основании российских официальных источников.