Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 80 боевиков ВСУ на южно-донецком направлении

Российские военные отбросили на исходные позиции войска ВСУ, которые пытались замедлить наступление ВС РФ на южно-донецком направлении. Уничтожено более 80 украинских солдат, танк и 6 бронемашин. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников вблизи сел Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе», — добавили в ведомстве.

Там также сообщили о ликвидации склада боеприпасов ВСУ со снарядами к HIMARS, «Ольха» и артиллерийскими боеприпасами в городе Днепропетровск. Истребительной авиацией ВКС России недалеко от села Заселье Николаевской области был сбит украинский вертолет Ми-8.

В Минобороны РФ рассказали и о попытках ВСУ атаковать российские войска на Красно-Лиманском направлении. Однако, подразделения противника были остановлены огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника и отброшены к исходным рубежам.

«Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО „Град“ и три пикапа», — уточняется в новостной сводке.