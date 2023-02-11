Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

10 февраля российские военные нанесли массированный удар по критически важным энергетическим объектам Украины. Это объекты, которые отвечают за обеспечение работы предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы страны, сообщили сегодня в Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

«Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов», – заявил он.

Также, по данным МО РФ, в Николаевской области удалось уничтожить радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300, а в Харьковской области — радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6. Системы ПВО сбили 19 украинских беспилотников на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 116 районах.