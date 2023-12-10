Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО

Модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

В министерстве указали, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений сухопутных войск. Удар наносили по координатам, переданным авиационным наводчиком.

В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

Летчик вертолета Ка-52М с позывным Оса подчеркнул, что противник сопротивления не оказал, а экипажи вернулись без происшествий.

Вертолет Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты «Атака-ВМ» (с дальностью шесть километров), «Вихрь» (восемь километров), «Вихрь-М» (десять километров) и «Изделие 305» (более 14 километров).

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