Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
Модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.
В министерстве указали, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений сухопутных войск. Удар наносили по координатам, переданным авиационным наводчиком.
В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.
Летчик вертолета Ка-52М с позывным Оса подчеркнул, что противник сопротивления не оказал, а экипажи вернулись без происшествий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»