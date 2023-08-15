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Происшествия 15 августа 2023 16:00

Минобороны впервые сообщило о перехвате четырех крылатых ракет большой дальности SCALP

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Средства противовоздушной обороны ВС РФ впервые перехватили крылатые ракеты большой дальности «SCALP-EG». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего системы ПВО перехватили четыре ракеты производства Франции, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».

Кроме того сообщается, что за минувшие сутки были уничтожены 25 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской Народной Республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области.

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#Минобороны #спецоперация на Украине
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