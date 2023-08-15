Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны впервые сообщило о перехвате четырех крылатых ракет большой дальности SCALP
Средства противовоздушной обороны ВС РФ впервые перехватили крылатые ракеты большой дальности «SCALP-EG». Об этом сообщает Минобороны РФ.
Всего системы ПВО перехватили четыре ракеты производства Франции, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».
Кроме того сообщается, что за минувшие сутки были уничтожены 25 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской Народной Республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области.
Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа