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Ру Тат
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Официальная хроника
23 июня 2022  14:20

Минобороны: ВКС России уничтожили 49 резервуаров с топливом для украинской техники

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Вооруженные Силы России уничтожили 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ в районе города Николаева. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

«22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники Вооруженных Сил Украины, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства», — рассказал официальный представитель министерства — генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сообщил, что за сутки было поражено три базы ремонта бронетанковой техники, четыре пункта управления, а также живая сила и военная техника в 18 районах.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ.

#спецоперация на Украине #минобороны рф
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