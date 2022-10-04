Минобороны: ВКС России на краснолиманском направлении уничтожили свыше 120 солдат ВСУ

В результате массированного огневого удара по подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам их временной дислокации на краснолиманском направлении было уничтожено более 120 украинских военных и 14 единиц бронетехники. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

На лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Григоровки уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин, утверждают в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны заявляют об уничтожении более 15 тонн боеприпасов в Запорожской области, в том числе девяти снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также двух украинских боевых вертолетов Ми-24.