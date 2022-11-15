Минобороны: В ходе боев за Павловку уничтожено до 1,4 тыс. солдат ВСУ

14 ноября в результате успешных наступательных действий ВС России полностью освободили населенный пункт Павловка ДНР. Потери противника составили до 1,4 тыс. единиц живой силы. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ в телеграм-канале.

«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин <...> Российские войска продолжают наступательные действия», – сказано в сообщении.

На купянском направлении сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в сторону Куземовки ЛНР, украинские военные силы были отброшены к исходному рубежу. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, 8 танков, три боевые машины пехоты, 5 бронетранспортеров и 6 автомобилей.



На красно-лиманском направлении при безуспешных попытках атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении Червонопоповки и Золотаревки ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.