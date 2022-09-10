Минобороны: В Харьковской области уничтожены штабы нацгвардии Украины и полка «Кракен»

Российские военные за прошедшие сутки ударом Воздушно-космических сил поразили штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, а также пункты временной дислокации нацформирования «Кракен» в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, погибли до 300 украинских военнослужащих.

Кроме того, за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в ДНР, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. По его словам, уничтожены также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей, 155-мм гаубица М777 производства США и другое оружие. Средства ПВО сбили 13 беспилотников.

Напомним, в Харьковской области сейчас ведутся ожесточенные бои, ВСУ предпринимают попытки наступления, из-за чего в ДНР признали оставление Изюма и других населенных пунктов. Минобороны перебрасывает в регион военных и технику.