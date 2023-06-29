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Минобороны: в результате удара по Краматорску уничтожены два генерала и 50 офицеров ВСУ
При ударе по Краматорску в Донецкой народной республике ликвидированы два генерала, до 50 офицеров ВСУ и 20 наемников, сообщает Минобороны РФ.
«По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27-го июня в городе Краматорск Донецкой народной республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников», – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что всего с начала проведения СВО уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4823 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10402 танка и других боевых бронированных машин.
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