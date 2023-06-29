Минобороны: в результате удара по Краматорску уничтожены два генерала и 50 офицеров ВСУ

При ударе по Краматорску в Донецкой народной республике ликвидированы два генерала, до 50 офицеров ВСУ и 20 наемников, сообщает Минобороны РФ.

«По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27-го июня в городе Краматорск Донецкой народной республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего с начала проведения СВО уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4823 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10402 танка и других боевых бронированных машин.