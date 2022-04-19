Минобороны: в районе Львова уничтожена крупная партия иностранного вооружения

Вооруженные силы РФ уничтожили логистический центр украинской армии в районе Львова. Там находились крупные партии вооружения из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск», - объявил Конашенков.

Генерал уточнил, что в военном логоцентре находилось вооружение, которое США и европейские страны поставили Украине за последние шесть дней.

Кроме того, под Васильковым в Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов, добавил Конашенков.

Также российскими ударами уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У» в Днепропетровске.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Целью он назвал денацификацию и демилитаризацию страны.