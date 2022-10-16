Минобороны: В ожесточенных боях ВС России удержали позиции на Криворожском направлении

В минувшие сутки украинские военные предприняли несколько новых неудачных попыток наступления – в частности, на Купянском направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные сорвали попытку упреждающим огнем артиллерии в районе села Берестовое Харьковской области, уничтожив до 50 украинских военнослужащих.

На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец. Кроме того, ВСУ в течение суток силами до трех батальонов пытались прорвать оборону российских войск на Криворожском направлении в районе сел Херсонской области.

«В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии», – говорится в сегодняшней сводке МО РФ.

Атаки украинских военных также отражены на Андреевском и Николаевском направлениях , сообщили в Минобороны. Также, по данным ведомства, в районе села Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777, а в Харьковской области – наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов и подвоза боеприпасов и материальных средств.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что в прошедшие сутки российские военные продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины.