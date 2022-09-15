Минобороны: В Николаевской и Херсонской областях уничтожено до 500 солдат ВСУ

Вооруженные силы России в результате огневых ударов уничтожили до 500 солдат ВСУ ранеными и убитыми в Николаевской и Херсонской областях. Также поражено более 40 единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

«В районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих убитыми, восемь бронированных машин и пять пикапов», — говорится в докладе.

В Харьковской области в районе Одноробовки и Харькова авиация попала по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда спецназначения «Омега» — уничтожено до 30 украинских военных и 10 единиц техники.

Также в районах населенных пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка ДНР уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, у ряда населенных пунктов Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и ДНР сбиты 12 беспилотников ВСУ.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления ВСУ в районах Доброполья, Артёмовска Донецкой Народной Республики, Камышевахи Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновки, Мураховки, Новороссийского Николаевской области и 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116 районах.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.