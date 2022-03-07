Минобороны: В Мариуполе националисты использовали 150 человек в качестве живого щита

Украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, открыв из-за их спин стрельбу по бойцам народной милиции ДНР. В результате четыре человека погибли, пятеро получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

«Вчера около 17 часов по московскому времени на проспекте Победы в Мариуполе военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита», — подчеркнул он.

Обнаружив бойцов народной милиции, националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных жителей, убив четверых и ранив пятерых.