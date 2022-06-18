Минобороны: В Кременчуге и Лисичанске уничтожили хранилища топлива для ВСУ

Российские военные при помощи ракет воздушного и наземного базирования ликвидировали два украинских хранилища нефти в Кременчуге и Лисичанске и технологические мощности по переработке топлива, заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе», – сказал военачальник.

По его словам, также было уничтожено четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО «Град». Всего удалось поразить 12 огневых позиций. Военная техника, переданная США, находилась в районе населенных пунктов Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальное военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали ужесточать ограничения против РФ и оказывать военную поддержку Украине.