Министерство обороны России заявило об уничтожении цеха по ремонту и восстановлению реактивных систем залпового огня.

Кроме того, по информации российского военного ведомства, около населенного пункта Зализничное Запорожской области ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы.

«В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области», — добавили в Минобороны.

Власти ДНР 10 сентября рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ после этого поделились своим видением ситуации: из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление.

С 24 февраля этого года Россия по инициативе Президента РФ Владимира Путина проводит специальную военную операцию на Украине. После ее начала Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать боевые действия только на основе официальных российских источников.