Минобороны: В ДНР полностью освобожден населенный пункт Кодема

Российские военные полностью освободили населенный пункт Кодема в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ

Как рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков, село перешло под контроль российских военных после успешного наступления.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике подразделениями российских Вооруженных Сил полностью освобожднн от националистов населенный пункт Кодема», – говорится в сообщении.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы освободили ЛНР, а также большую часть территории Донецкой народной республики.