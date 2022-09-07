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Происшествия
7 сентября 2022  13:04

Минобороны: В ДНР полностью освобожден населенный пункт Кодема

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Российские военные полностью освободили населенный пункт Кодема в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ

Как рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков, село перешло под контроль российских военных после успешного наступления.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике подразделениями российских Вооруженных Сил полностью освобожднн от националистов населенный пункт Кодема», – говорится в сообщении. 

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы освободили ЛНР, а также большую часть территории Донецкой народной республики.

 

#спецоперация на Украине
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