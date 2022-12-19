Минобороны: В Белгородской области сбиты четыре американские ракеты HARM

Вооруженные силы России сбили четыре ракеты HARM производства США на территории Белгородской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В воскресенье губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле области погиб один человек (в Белгородском районе) и пострадали еще восемь.