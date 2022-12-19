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Политика
19 декабря 2022  15:14

Минобороны: В Белгородской области сбиты четыре американские ракеты HARM

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Вооруженные силы России сбили четыре ракеты HARM производства США на территории Белгородской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале. 

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В воскресенье губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле области погиб один человек (в Белгородском районе) и пострадали еще восемь. 

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