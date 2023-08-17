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Минобороны Украины заявило о возвращении нацбатальона «Азов»* в зону боевых действий
Нацбатальон «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) вернулась в зону проведения боевых действий, заявил врио директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович. Его слова опубликованы в телеграм-канале украинского Минобороны.
По утверждению Уршаловича, нацбат начал «выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества».
Напомним, в конце июля командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что вернувшихся из Турции главарей нацбатальона «Азов»* привлекут к участию в боевых действиях. Об их передаче Киеву стало известно в начале июля. В Кремле назвали это решение нарушением договоренностей, добавив, что на этот шаг турецкие власти вынудило НАТО из-за неудачного контрнаступления ВСУ.
*запрещенная в России террористическая организация
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