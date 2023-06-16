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Минобороны Украины заявило о создании многоуровневой системы ПВО
Над украинским небом создана многоуровневая система противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, сейчас у Киева есть системы Patriot, NASAMS IRIS-T и SAMP/T, «Кротали», «Гепарды» и советские ручные ПЗРК, передает «Российская газета».
Включение самолетов в ПВО Резников назвал признаком развития системы, так как создание самолетной коалиции начинается с тренировки пилотов ВСУ. В скором времени Киев рассчитывает получить первые системы Hawk, а также соответствующее оборудование и ракеты к ним, заявил украинский министр.
Напомним, в апреле Германия передала Украине систему ПВО Patriot, чуть раньше ракетные комплексы Patriot включили в свой военный пакет США. Помимо этого, Минобороны Словакии отчиталось о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29.
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