Минобороны Украины заявило о резком падении боеспособности ВСУ из-за новобранцев

Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление замминистра обороны страны Анны Маляр. По ее словам, из непрофессиональных военных — новобранцев – сейчас состоит большая часть украинской армии.

«Мы должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями», — подчеркнула она.

О всеобщей мобилизации украинские власти объявили 25 февраля – через день после начала военной спецоперации, о которой объявил Президент Владимир Путин.

В декабре военное ведомство Украины заявляло, что не планирует проводить дополнительную мобилизацию.