За сутки украинские войска в совокупности потеряли до 1540 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные продолжили улучшать положение и занимать более выгодные рубежи.

Войска группировки «Запад» уничтожили один танк Leopard, группировка «Центр» - две БМП Bradley и очередной танк Abrams.

Кроме того, ВС РФ поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ.