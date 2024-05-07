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СВО 7 мая 2024 13:59

Минобороны: Украинские войска потеряли за сутки порядка полутора тысяч человек

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За сутки украинские войска в совокупности потеряли до 1540 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные продолжили улучшать положение и занимать более выгодные рубежи.

Войска группировки «Запад» уничтожили один танк Leopard, группировка «Центр» - две БМП Bradley и очередной танк Abrams.

Кроме того, ВС РФ поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ.

#спецоперация на Украине
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