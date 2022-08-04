Минобороны: Украинские солдаты бросили позиции в трех районах ДНР

Солдаты Вооруженных сил Украины в результате наступления российских военных и народных милиций ДНР и ЛНР отступили сразу на нескольких позициях Донецкой народной республики, заявили сегодня в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, подразделения нескольких бригад ВСУ оставили занимаемые позиции в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР.

Оставление позиций украинскими солдатами официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков объяснил тем, что они «утратили боеспособность из-за больших потерь».

Он также сообщил об уничтожении до 130-ти военнослужащих ВСУ и 13 единиц бронетехники в районе Харькова и ликвидации 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники в районе Константиновки.

Кроме того, российские военные уничтожили три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в ДНР, утверждает Конашенков. Российские ПВО, по его словам, сбили за сутки четыре украинских беспилотника.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил президент России Владимир Путин.