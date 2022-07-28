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Политика
28 июля 2022  13:08

Минобороны: Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ

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Служащие территориальной обороны Украины расстреляли отступающих солдат ВСУ. Об этом на утреннем брифинге заявили в Миноброны РФ.

В российском военном ведомстве утверждают, что 25 июля в ходе отступления из села Покровское на территории Донецкой народной республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны бойцами 118-й бригады территориальной обороны. Тероборона занимала позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское.

Кроме того, по информации официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российские Военно-космические силы ракетным ударом по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе Артемовска уничтожили до 70 человек личного состава и более 5 единиц бронетехники.

В Херсонской области ударом ВСК РФ по боевым позициям украинских войск полностью выведен из строя батальон 60-й пехотной бригады ВСУ, всего за сутки убиты более 130 военнослужащих данного подразделения, поделился Конашенков тем, как видит российская сторона ситуацию на еще одном направлении боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре после этого Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход событий, опираясь на сведения только из российских официальных источников.

#спецоперация на Украине #минобороны рф #всу
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