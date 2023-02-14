Минобороны: Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий в районе Чернобыля

Украина намерена обвинить Россию в якобы заражении территорий поблизости от Чернобыльской АЭС. О масштабной информационной провокации сообщает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Министерства обороны.

«Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации („великого события“) для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего года одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы „грубом нарушении“ обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции», — отмечается в телеграм-канале оборонного ведомства.

Киев планирует представить «доказательства» того, что в феврале-апреле 2022 года при участии российских военных были заражены территории на ЧАЭС. Предполагается, что в подделке документов могут быть причастны норвежские специалисты.

«Проведено „обследование“ местности в районах, прилегающих к автодороге „Киев — Припять“, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия „радиоактивного заражения“ данных территорий», — говорится в сообщении.

Для раскрутки фейка будет создан специальный сайт, а также выпущена серия публикаций в известных американских и европейских СМИ. Прежде всего их сообщения будут нацелены на аудиторию в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки и Африки.

Таким образом, уверены в межведомственном штабе, Киев и его союзники попытаются повлиять на руководство и население этих государств, не поддерживающих антироссийские санкции.

Помимо этого, добавляется в сообщении, Киев планирует обвинить Москву в краже радиоактивных материалов Чернобыльской АЭС.