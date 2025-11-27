Минобороны Турции допустило отправку войск на Украину после прекращения огня

Министерство обороны Турции объявило о готовности направить своих военных на Украину в составе международных сил при соблюдении трех ключевых условий. Об этом со ссылкой на турецкий телеканал TRT World сообщает «РБК».

Среди них – полное прекращение огня, четкое определение целей и полномочий миссии, а также распределение обязанностей между странами-участницами.

«Турецкие вооруженные силы готовы поддержать любую инициативу, которая принесет безопасность и стабильность в наш регион», – отмечается в заявлении ведомства.