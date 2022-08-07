Минобороны: Террористы готовят инсценировку российских ударов по Сирии

В Минобороны РФ заявили о подготовке постановочных видеороликов террористами и членами организации «Белые каски», на которых Военно-космические силы РФ якобы наносят удары по мирному населению сирийской провинции Идлиб. Делается это с целью обвинить Дамаск и ВКС России в ударах по гражданским, заявил генерал-майор Олег Егоров.

Постановочные кадры готовят боевики группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая группировка – прим.ред.), сообщил Егоров. «[Они] совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски» в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», – приводит ТАСС его слова.