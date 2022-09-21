Минобороны Тайваня заявило, что Китай направил к острову 38 самолетов

Вооруженные силы Тайваня заявили, что Китай направил к острову 38 самолетов и шесть кораблей. Об этом передает РИА Новости.

«По состоянию на 17.00 (12.00 по московскому времени) 21 сентября Вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — рассказали в Минобороны.

По словам пресс-службы оборонного ведомства, 17 самолетов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива, среди них истребитель-бомбардировщик JH-7, разведывательный дрон BZK-005, несколько истребителей Су-30, J-11, J-16, беспилотники TB-001 и CH-4, противолодочный самолет Y-8 и разведывательный самолет Y-8.

Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за обстановкой, выпустил радиопредупреждения и развернул зенитно-ракетные комплексы.