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СВО 5 ноября 2024 14:59

Минобороны: СВО не позволила Киеву реализовать собственную ядерную программу

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Проведение спецоперации не позволило Украине реализовать собственную ядерную программу, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Основные участники этой программы – это Харьковский физико-технический институт, где работали ученые, принимавшие участие в советской ядерной программе, а также Институт ядерных исследований в Киеве при Национальной академии наук. Кириллов подчеркнул, что с 2021 года финансирование этих учреждений заметно возросло, увеличившись в десять раз, а объем закупок вырос в 20 раз. Он отметил, что такой резкий рост расходов от государства говорит о попытках Киева активизировать свою ядерную программу.

Хотя сейчас Украине не хватает технических ресурсов для создания ядерных боеприпасов, существуют возможности для производства «грязной бомбы». Для этих целей возможно использование отработавшего ядерного топлива и радиоактивных источников. Как сообщил представитель оборонного ведомства, для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники.

Кириллов также указал, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива, организуя поставки через Польшу и Румынию.

#спецоперация #Минобороны
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